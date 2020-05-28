Видео: в Выборге приступили к дорожному ремонту

Администрация Выборгского района начала комплекс работ по дорожному ремонту, по обеспечению безопасности дорожного движения, реконструкции светофорных постов.
На данный момент проводятся работы по нанесению дорожной разметки на ул. Весенний поток и ул. Западная, которые были отремонтированы в прошлом году. Уже закончен дорожный ремонт на улицах. 5-я Полевая, 4-я Полевая, Открытый переулок.
На сегодняшний момент проведен ямочный ремонт в городе Выборге. Так же проводятся работы по нанесению дорожной разметки с целью обеспечения безопасности дорожного движения, проведен ряд мероприятий по дооснащению светофорных объектов, их замене на более современные.
Сергей Петров, председатель Комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства.
Ремонт проводится за счет средств местного бюджета. Согласно муниципальному контракту дорожные работы будут закончены до конца августа 2020 году.
По словам Сергея Петрова, на сегодняшний день сформирована заявка в комитет дорожного хозяйства Ленинградской области на ремонт дорог, имеющих приоритетный характер. После подтверждения областного финансирования будут проведены конкурсные процедуры, а затем продолжиться дорожный ремонт, выполняемый за счет уже двух бюджетов.
Отметим, что в рамках поддерживающего ремонта уже восстановлено гравийное покрытие на улице Промышленной и Таммисуо.
План работы администрации, план работы совета депутатов, обращения жителей совпали и в этом году практически решены многие долгожданные вопросы.
Анатолий Смольянинов, депутат по избирательному округу № 19 города Выборга.
Также депутат призвал жителей Кировского района соблюдать оптимальный скоростной режим, в рамках правил дорожного движения, чтобы отремонтированные дороги не пришли в негодность.
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