В Ленинградской области отметили День ветеранов боевых действий 1 июля

1 июля жители региона отдают дань уважения защитникам Родины, включая участников современных операций.

Во вторник, 1 июля, Ленинградская область отмечает День ветеранов боевых действий. В этот день жители региона отдают почтение всем, кто защищал Родину в разные исторические периоды, а также тем, кто в настоящее время участвует в специальной военной операции, отстаивая правду, справедливость и интересы страны.

Сегодня мы говорим спасибо всем ветеранам боевых действий и низко склоняем головы в память о защитниках Отечества, отдавших жизнь на полях сражений. Дорогие ветераны, примите пожелания крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, душевного спокойствия и благополучия. Пресс-служба администрации Ленинградской области

В администрации региона отметили, что ветераны боевых действий служат образцом мужества и стойкости для всех жителей Ленобласти, особенно для молодого поколения.

Ранее сообщалось, что Петербург оплатит ветеранам зубные протезы, лекарства и путевки в санатории.

Фото: Piter.TV