В 2020 году в вузах Петербурга будет 27,5 тыс. бюджетных мест

Приемная кампания начнется 20 июня и продлится до 17 августа.

В этом году количество бюджетных мест в вузы Петербурга увеличилось на 800. Об этом сообщил Андрей Максимов, председатель комитета по науке и высшей школе города на пресс-конференции в "ТАСС Северо-Запад", передает корреспондент Piter.TV.

Количество бюджетных мест на очное отделение достигнет 27,5 тыс. Речь идет о бакалавриате и специалитете. Были увеличены цифры приема на бюджет по таким направлениям как математика и естественные науки, сельское хозяйство, образование и педагогика, искусство и культура.

Приемная кампания стартует с 20 июня. Подать документы в дистанционном режиме смогут выпускники прошлых лет. Нынешним выпускникам придется дождаться результатов ЕГЭ, которое стартует 3 июля и продлится до 23 июля. Также будут назначены резервные дни. Прием в вузы будет завершен 17 августа.

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