Литва обвинила Лукашенко во лжи собравшимся на митинг в его поддержку

Глава МИД страны обратил внимание на его заявление о стягивании к границам Белоруссии войск НАТО

На своей странице в Twitter Линас Линкявичюс сообщил, что это утверждение является ложью, при этом назвав Лукашенко "бывшим президентом".

"Видимо, он отчаянно пытается оправдать обращение к России за помощью и этим полностью разрушить независимость страны", – написал министр. Данную ситуацию он счел "плачевной".

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница – Светлана Тихановская – 10,1%. Официально опубликованные результаты отказались признавать тысячи человек по всей стране: во многих городах начались массовые протесты против фальсификаций, сотрудники крупнейших предприятий и учреждений объявили забастовку.

16 августа в Минске состоялись два митинга. Первый, в поддержку Лукашенко, по данным МВД, собрал около 65 тысяч человек. На второй, против признания Лукашенко президентом и за перевыборы, пришли, по предварительным подсчетам, не менее 200 тысяч белорусов.

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