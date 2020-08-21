Майк Помпео прокомментировал позицию Москвы и Пекина по введению санкций против Ирана.

США обвинили Россию в распространении дезинформации о санкциях. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео. По словам чиновника, Москва пытается оспорить право Вашингтона на запуск процедуры восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231.

Помпео отметил, что резолюция 2231 никак не зависит от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Он напомнил, что в 2018 году президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД. Однако это постановление не запрещает Вашингтону задействовать механизм восстановления ограничений против Тегерана.

В Госдепартаменте США заявили, что Россия и Китай пытаются сбить мировую общественность с толку, а также оспорить введение санкций против Ирана за счет использования дезинформации.

Помпео: США не допустят появления российских средств ПВО у Ирана.

Видео: Youtube/Reuters