Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону

Также они обсудили стратегическое партнёрство двух государств.

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону. Об этом сообщает кремлёвская пресс-служба.

Вучич рассказал Путину о переговорах, которые прошли в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года. Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что позиция России в данном вопросе неизменна — РФ настаивает на приемлемом для Белграда компромиссном решении, которое утвердит Совет Безопасности ООН.

Также Путин и Вучич обсудили стратегическое партнёрство двух государств и выразили готовность продолжить совместную работу по направлению двухсторонней и региональной повестки.

Ранее Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за давления Евросоюза.