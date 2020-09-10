Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за давления Евросоюза

Глава военного ведомства подчеркнул, что Сербия заморозила свое участие в любых маневрках на ближайшие шесть месяцев.

Сербия отказалась от военных учений в Белоруссии из-за политического давления со стороны Евросоюза. Об этом сообщил министр обороны страны Александр Вулин.

Отказ Сербии от военных учений означает, что страна не станет участвовать ни в какой военной деятельности с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем ил Евросоюзом. Министр отметил, что Сербия намерена сохранить свою позицию военно-нейтрального государства. Правительство полагает, что нужно "избежать или по крайней мере уменьшить последствия усиления нападок на страну".

От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще большего давления на нашу политику, на наш народ в Косово и Метохии и Республики Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией. - Александр Вулин, министр обороны Сербии

Вулин подчеркнул, что решение по участию Сербии в миротворческих операциях будет приниматься отдельно.

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