Адвокат Колесниковой заявила об угрозе физической расправой в адрес своей клиентки

Казак намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных Колесниковой ушибов.

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) Людмила Казак заявила об угрозе физической расправой в адрес своей клиентки Марии Колесниковой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Глава следственного комитета Белоруссии заявил, что члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак являются подозреваемыми по уголовному делу, связанному с призывом захвата власти. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сообщении штаба по итогам встречи Колесниковой с ее адвокатом сказано, что политик чувствует себя хорошо, несмотря на стресс за последние двое суток.

Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы. - сказано в сообщении штаба по итогам встречи Колесниковой с ее адвокатом

В понедельник, 7 сентября, родственники оппозиционерки подали в милицию Минска заявление об исчезновении Колесниковой. До этого белорусские СМИ сообщали, что Колесникову якобы похитили и увезли в неизвестном направлении.

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