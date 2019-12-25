В Петербурге появилось граффити с Марией Колесниковой

"За нашу и вашу свободу" написано на трансформаторной будке возле портрета

В среду, 8 сентября, телеграм-канал "ПЬЯTNIЦА" опубликовал фото нового граффити в Петербурге. На этот раз на трансформаторной будке появилось граффити с Марией Колесниковой. Его можно найти в Некрасовском саду.

Напомним, Колесникова является музыкантом, была координатором штаба Виктора Бабарико на выборах президента республики 2020 года. Также была представителем объединённого штаба Светланы Тихановской и членом президиума Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, лидером партии "Вместе" и политическая заключённая.

11 сентября прошлого года Международная организация Amnesty International признала Марию Колесникову узником совести.

Суд Беларуси приговорил Колесникову к 11 годами лишения свободы по делу о "захвате государственной власти" за создание Координационного совета оппозиции.

Ранее мы писали, что лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы.

Фото: телеграм-канал "ПЬЯTNIЦА"