Bloomberg: Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии

Для принятия ограничений против Белоруссии требуется согласие всех 27 стран Евросоюза.

Кипр заблокировал санкции Евросоюза против Белоруссии. Это связано с конфликтом с Турцией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информационные источники.

Евросоюз выдвинул на согласование пакет санкций против Белоруссии. Средиземноморское государство отказалось с предложенными мерами. Оно потребовало включения в санкционный список ЕС семи турецких компаний, которые задействованы в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему работает над списком лиц, против которых планируется ввести очередной пакет ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии.

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Видео: YT / US Hub