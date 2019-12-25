Ограничения против Гаваны будут действовать до 14 сентября 2021 года.

Дональд Трамп еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Американский лидер продлил постановление о торговых рестрикциях для Кубы, которые будет действовать до 14 сентября 2021 года.

Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США Дональд Трамп, президент США

Напомним, что США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году из-за национализации американской собственности на острове. После этого Вашингтон ввел торгово-экономическое эмбарго. В декабре 2014 года Барак заявил, что политика США в отношении Гаваны не работает, поэтому следует начать нормализацию отношений. Однако в 2017 году Дональд Трамп ужесточил правила поездок граждан страны на Кубу и ввел запрет на ведение бизнеса с местными компаниями, которые контролируются военными.

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