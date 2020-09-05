Дональд Трамп предложил посредничество в вопросе спорных территорий Нью-Дели и Пекину.

США готовы помочь Индии и Китаю разрешить ситуацию на границе. Об этом во время брифинга в Белом доме сообщил американский президент. Дональд Трамп считает, что Вашингтон может помочь сторонам в разрешении данного конфликта. Сложившееся положение в Ладакхе политик назвал "очень неприятным".

Мы готовы помочь Китаю и Индии. Если мы можем что-то сделать, мы будем рады принять участие и помочь Дональд Трамп, президент США

Трамп отметил, что США обсуждают и с Китаем, и с Индией возможные меры по урегулированию конфликта в регионе. По словам американского лидера, Вашингтон и ранее предлагал Пекину и Нью-Дели поддержку. Однако в КНР заявили об отсутствии необходимости вмешательства третьей стороны в роли посредника.

Индия и КНР вывели войска из спорной долины реки Галван.

Видео: The White House