Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным

По слова американского лидера, США ознакомятся с документами в ближайшие несколько дней.

Дональд Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Алексеем Навальным. Американский президент во время брифинга в Белом доме заявил о том, что он не сомневается в выводах правительства ФРГ о ситуации с оппозиционером, но на данный момент результаты токсикологических анализов в Вашингтоне не видели.

Нет, я у меня нет поводов. Я слышал, что Германия дает это как определенные или почти определенные выводы, но мы сами еще их не видели...Мы изучим цифры и документы, потому что нам пришлют много документов в ближайшие несколько дней Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что с Алексеем Навальным произошла трагедия, которой не должно было быть. Глава Белого дома добавил, что не планирует возражать в отношении мер, которые примет Берлин в отношении РФ по данному происшествию.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпиализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок".