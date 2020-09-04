В НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе "Новичок"

Ответственные за атаку на оппозиционного российского политика должны быть привлечены к ответственности.

В НАТО призвали Россию раскрыть Организации по запрещению химического оружия данные о программе по разработке отравляющих веществ "Новичок". С заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции послов, которая посвящена ситуации вокруг отравления политика Алексея Навального.

Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он заявил, что ответственные за атаку на оппозиционного российского политика должны быть привлечены к ответственности. Столтенберг отметил, что альянс будет принимать ответные меры из-за отравления Навального — о том, какими они будут, пока неизвестно.

Ранее Украина призвала ввести санкции против России из-за Навального.

Видео: YouTube / TASS