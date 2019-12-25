Украина призвала ввести санкции против России из-за Навального

Дмитрий Кулеба рассказал о позиции Киева по ситуации с отравлением российского оппозиционера.

Украина призвала ввести санкции против России из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, международные партнеры должны применить ограничения к Москве, включая проект газопровода "Северный поток-2".

Украина исходит из того, что наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая пересмотр политики относительно строительства газопровода Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Москве. До этого политику стало плохо на борту самолета. В результате врачи заявили, что диагнозом пациента является нарушение обмена веществ. Оно вызвало резкое понижение сахара в крови. Позже оппозиционера перевезли на лечение в Германию. Токсикологический анализ показал наличие в крови Навального отравляющего вещества группы "Новичок". Правительство ФРГ призвало Россию отреагировать на ситуацию.

Меркель: Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным.