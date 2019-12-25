Правительство ФРГ: Алексея Навального отравили "Новичком"

Правительство Германии заявило, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили "Новичком".
По запросу клиники Charité спецлаборатория Бундесвера провела токсикологический тест по анализам Алексея Навального.
цитата из сообщения правительства ФРГ
Исследования показали, что в организме Навального было найдено вещество нервно-паралитического действия из группы "Новичок".
Немецкое правительство "решительно осуждает такое нападение". Власти Германию планируют направить официальное обращение России с требованием объяснить произошедшее.
Также ФРГ планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия.
Ранее в прокуратуре Германии не сочли дело Навального "особым случаем".
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