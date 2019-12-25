В прокуратуре Германии не сочли дело Навального "особым случаем"

В ведомстве отметили, что получили обращение российских коллег.

В прокуратуре Германии не сочли дело российского оппозиционного политика Алексея Навального "особым случаем". Об этом пишут "РИА Новости".

При этом в немецком надзорном ведомстве пока не называют дату начала расследования инцидента с Навальным. Причина в том, что в ФРГ не принято раскрывать детали следственных действий, если речь не идёт об особом случае.

Также в прокуратуре отметили, что получили обращение российских коллег, которые запросили результаты анализов политика.

Ранее Лавров оценил заявления западных стран по ситуации с Навальным.

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