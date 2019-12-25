Лавров оценил заявления западных стран по ситуации с Навальным

Следствие может начаться после того, как будет установлено — что именно произошло с политиком.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления западных стран по ситуации с Алексеем Навальным. Он назвал неправдой заявления некоторых европейских лидеров о том, что РФ не расследует ситуацию с госпитализацией политика. Заявление Лавров сделал во время выступления перед студентами МГИМО.

Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, следствие может начаться после того, как будет установлено — что именно произошло с Навальным. Пока что, считает министр, на этот вопрос не ответили немецкие врачи, куда перевезли политика.

Лавров добавил, что врачей в Омске, где Навальный пролежал в коме около суток, обвиняли в том, что они не дают заключений о причинах тяжелого состояния оппозиционера. При этом, заявил глава МИД, Навальный уже больше недели находится в немецкой клинике, однако официальной информации о причинах ухудшения его здоровья тоже нет. Лавров считает — это значит, что на расследование причин нужно время. Он подчеркнул, что к немецким врачам "почему-то никто никаких требований не выдвигает".

Добавим, что в немецкой клинике "Шарите" заявляли, что Навальный был отравлен.

Ранее мы писали, что митинг в поддержку Навального не согласовали в Петербурге.

Фото: vk.com / МИД России