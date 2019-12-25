Митинг в поддержку Навального не согласовали в Петербурге

Протестную акцию хотели провести 29 августа.

Администрация Калининского района не согласовала митинг Либертарианской партии в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь партии Денис Луговский.

Целью митинга организаторы заявили выразить мнения против покушения на жизнь политика и общественного деятеля Навального. На нем планировалось 200 участников. В качестве площадки выбрали площадь Ленина у Финляндского вокзала. Дата ― 29 августа.

В администрации Калининского района обосновали отказ тем, что такие массовые мероприятия как "митинг" пока запрещены из-за коронавирусных мер.

Проведение вами публичного мероприятия может привести к угрозе жизни и здоровья участников мероприятия, а также к нарушению требований действующего законодательства. говорится в официальном ответе.

Отметим, что ограничительные меры не распространяются на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, которые проводятся при определенных условиях.

Напомним, 20 августа Алексей Навальный впал в кому, его госпитализировали в Омске. Соратники политика подозревают, что его отравили. Российские медики заявили, что это не отравление. Противоположного мнения придерживаются коллеги из Германии, которые сейчас борются за жизнь и здоровье Навального в клинике "Шарите". Вещество пока не установлено.

Фото: Piter.TV