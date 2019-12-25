На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Минска

Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление белорусского президента о вмешательстве.

На Украине ответили на слова Александра Лукашенко о вмешательстве в дела Минска. Об этом в пятницу во время брифинга с журналистами заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что заявления белорусского политика создают негативный фон для развития отношений с Киевом.

Безусловно, эти заявления создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Накануне Александр Лукашенко рассказал, что во внутренние дела государства вмешиваются Польша, Чехия, Литва и Украина. Он заявил, что граждане этих стран управляют протестными акциями в республике.

Кулеба заметил, что на недружественные действия иностранных коллег Киев будет отвечать также. В МИД отметили, что не ведут никакой подрывной деятельности против Белоруссии.

Киев готов жестко ответить на недружественные действия Минска.