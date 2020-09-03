Украинские власти считают, что отзыв посла с Белоруссии – это не самый жесткий шаг.

Киев готов жестко ответить на недружественные действия Минска. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что Киев находится в ожидании. Все процессы и контакты с Минском поставлены на паузу. Киев продолжит сотрудничество с республикой, как только убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. Еще в середине августа МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима из Минска с целью консультации на предмет дальнейших отношений с Белоруссией. Затем Кулеба заявил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений.

Посла вызвали для того, чтобы проанализировать перспективы отношений с Минском в условиях кризиса. Украина задалась вопросом, как дальше строить отношения с государством в кратко- и среднесрочной песпективе.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко заявил о развертывании половины армии вдоль границ.

Видео: YouTube / Gazeta UA