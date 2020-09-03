Киев готов жестко ответить на недружественные действия Минска. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба отметил, что Киев находится в ожидании. Все процессы и контакты с Минском поставлены на паузу. Киев продолжит сотрудничество с республикой, как только убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. Еще в середине августа МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима из Минска с целью консультации на предмет дальнейших отношений с Белоруссией. Затем Кулеба заявил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений.
Посла вызвали для того, чтобы проанализировать перспективы отношений с Минском в условиях кризиса. Украина задалась вопросом, как дальше строить отношения с государством в кратко- и среднесрочной песпективе.
Ранее мы сообщили, что Лукашенко заявил о развертывании половины армии вдоль границ.
Видео: YouTube / Gazeta UA
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