  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:20
239
RipeHarvest
Код вставки плеера

Лукашенко заявил о развертывании половины армии вдоль границ

0 0

На данный момент армия находится на границе с Литвой и Польшей.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил о развертывании половины армии вдоль границ. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что солдаты "фактически окружили Гродно". Это сделано для того, чтобы противостоять угрозам со стороны западных государств. Политик полагает, что демонстрация войск дала свой результат. По мнению Лукашенко, спокойной жизни у Белоруссии не будет. Власти намерены отстоять суверенитет и независимость государства.

Напомним, что 3 сентября Александр Лукашенко пригрозил Литве и Польше за вмешательство в дела республики. Он думает, что западные страны хотят развалить Белоруссию.

Ранее мы сообщили, что члену КС оппозиции Белоруссии Ковальковой продлили арест.

Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира

Теги: александр лукашенко, армия, границы, солдаты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии