На данный момент армия находится на границе с Литвой и Польшей.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил о развертывании половины армии вдоль границ. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что солдаты "фактически окружили Гродно". Это сделано для того, чтобы противостоять угрозам со стороны западных государств. Политик полагает, что демонстрация войск дала свой результат. По мнению Лукашенко, спокойной жизни у Белоруссии не будет. Власти намерены отстоять суверенитет и независимость государства.

Напомним, что 3 сентября Александр Лукашенко пригрозил Литве и Польше за вмешательство в дела республики. Он думает, что западные страны хотят развалить Белоруссию.

Ранее мы сообщили, что члену КС оппозиции Белоруссии Ковальковой продлили арест.

Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира