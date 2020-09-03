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Члену КС оппозиции Белоруссии Ковальковой продлили арест

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Адвокат ходатайствовал об отправлении иска на доработку.

Члену координационного совета оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой продлили арест до 15 суток. Об этом пишут "РИА Новости".

До этого её арестовали на 10 суток за участие в акции на проходной МТЗ, которую правоохранители сочли несогласованной.

На минувшем заседании обвинение утверждало, что 23 августа Ковалькова участвовала в несанкционированной акции у гостиницы "Планета", на которой она говорила в громкоговоритель и скандировала лозунги.

Адвокат ходатайствовал об отправлении иска на доработку.

Ранее Лукашенко предупредил Польшу о недопущении распада Белоруссии.

Видео: Telegram / TUT.BY новости

Теги: координационный совет оппозиции белоруссии, протесты в белоруссии, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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