Он отметил, что власти Белоруссии оперативно реагируют на любые "негативные телодвижения".

Александр Лукашенко предупредил Польшу о недопущении распада Белоруссии. По его мнению, протестными акциями в республике управляют из четырёх стран. Это Польша, Чехия, Литва и Украина.

Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Александр Лукашенко

Он добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже "в открытую заявил, что происходит на границе". Лукашенко отметил, что власти Белоруссии оперативно реагируют на любые "негативные телодвижения". Он отметил, что главная цель сейчас — не допустить "разжигания пожара в Минске".

Ранее бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск заявил, что занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией.