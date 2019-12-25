Туск: Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией

В 2014 году Лукашенко хотел объединить страны в единый союз и намеревался стать президентом обеих стран.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией. Об этом в интервью порталу Onet заявил бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск.

Политик считал, что объединение Украины и Белоруссии может стать гарантом мирного решения украинской проблемы. Он надеялся, что подобное решение поддержит идею личного белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств. Туск подчеркнул, что Лукашенко якобы намекал, что это "единственный способ остановить Россию" от неких "агрессивных намерений". Бывший премьер Польши уверен, что Лукашенко боялся потерять власть. В тот момент его не интересовала Украина.

Несмотря на это, Туск считает, что белорусский президент сыграл "положительную роль" в урегулировании конфликта на Украине.

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