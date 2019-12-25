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Власти Афганистана освободили в соответствии с соглашением почти 5 тысяч талибов
Сегодня, 12:38
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lesjasap

Власти Афганистана освободили в соответствии с соглашением почти 5 тысяч талибов

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Групп стран настаивает на том, чтобы семеро боевиков остались под стражей.

Власти Афганистана освободили в соответствии с соглашением почти 5 тысяч членов запрещенного в России террористического движения "Талибан". Об этом сообщили местные журналисты с телеканала 1 TV. Соглашение радикального движения с властями страны предусматривает выход на свободу участников организации. Однако правительство не может освободить нескольких заключенных из-за ограничений, наложенных другими странами. Речь идет о семи боевиках. Их не хочет видеть на свободе группа государств, включая Францию и Австралию. 

Мы прилагаем дипломатические усилия, ожидаем скорейшего начала прямых переговоров

Джавид Фейсал, официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана

Напомним, что журналисты Reuters заявили о том, что власти Афганистана переправят в Катар группу из семи боевиков, освобождения которых требует "Талибан". На переговоры с радикалами на текущей неделе будут отправлены члены правительства.

СМИ: число жертв нападения на тюрьму в афганском городе Джелалабад возросло до 20.

Теги: афганистан, талибы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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