Власти Афганистана освободили в соответствии с соглашением почти 5 тысяч талибов

Групп стран настаивает на том, чтобы семеро боевиков остались под стражей.

Власти Афганистана освободили в соответствии с соглашением почти 5 тысяч членов запрещенного в России террористического движения "Талибан". Об этом сообщили местные журналисты с телеканала 1 TV. Соглашение радикального движения с властями страны предусматривает выход на свободу участников организации. Однако правительство не может освободить нескольких заключенных из-за ограничений, наложенных другими странами. Речь идет о семи боевиках. Их не хочет видеть на свободе группа государств, включая Францию и Австралию.

Мы прилагаем дипломатические усилия, ожидаем скорейшего начала прямых переговоров Джавид Фейсал, официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана

Напомним, что журналисты Reuters заявили о том, что власти Афганистана переправят в Катар группу из семи боевиков, освобождения которых требует "Талибан". На переговоры с радикалами на текущей неделе будут отправлены члены правительства.

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