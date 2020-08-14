Власти страны отпустят на волю 400 боевиков.

В Афганистане начали освобождать талибов. Об этом сообщило местное правительство. По данным чиновников, запущен процесс освобождения оставшихся в заключении 400 пленных боевиков из террористического движения "Талибан", запрещенного на территории России. Днем ранее Афганистан отпустил на свободу 80 членов группировки.

Вчера правительство освободило 80 осужденных талибов из тех 400, освобождение которых санкционировала Лойя Джирга для ускорения усилий по ведению прямых переговоров и прочного прекращения огня по всей стране сообщение правительства Афганистана

Напомним, что о планах по освобождению пленных талибов стало известно 10 августа. Соответствующий документ подписал глава Афганистана Ашраф Гани. Ранее США и "Талибан" заключили мир в рамках торжественных мероприятия в катарской Дохе. Это произошло впервые за 18 лет.

Напомним, что Лойя Джирга является советом племенных старейшин.

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования.

Видео: YouTube / CNNArabic

