Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования. Об этом во время рабочей встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Вместе с нашими иранскими друзьями мы продолжим координировать подходы в деле афганского урегулирования
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Чиновник добавил, что урегулирования вопроса ведется ради запуска процесса национального примирения в регионе конфликта. Он напомнил, что страны помогают создать "самостоятельный Афганистан", с территории которого не исходят угрозы терроризма и наркотрафика.
Лавров рассказал, когда может пройти саммит "астанинской тройки".
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все