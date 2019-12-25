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Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования
Сегодня, 15:28
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lesjasap

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования

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Сергей Лавров заявил о создании "самостоятельного Афганистана".

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования. Об этом во время рабочей встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. 

Вместе с нашими иранскими друзьями мы продолжим координировать подходы в деле афганского урегулирования

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник добавил, что урегулирования вопроса ведется ради запуска процесса национального примирения в регионе конфликта. Он напомнил, что страны помогают создать "самостоятельный Афганистан", с территории которого не исходят угрозы терроризма и наркотрафика.

Лавров рассказал, когда может пройти саммит "астанинской тройки".

Теги: афганистан, иран, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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