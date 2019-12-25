Сергей Лавров заявил о создании "самостоятельного Афганистана".

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования. Об этом во время рабочей встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Вместе с нашими иранскими друзьями мы продолжим координировать подходы в деле афганского урегулирования Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник добавил, что урегулирования вопроса ведется ради запуска процесса национального примирения в регионе конфликта. Он напомнил, что страны помогают создать "самостоятельный Афганистан", с территории которого не исходят угрозы терроризма и наркотрафика.

Лавров рассказал, когда может пройти саммит "астанинской тройки".