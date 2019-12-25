Мохаммад Джавад Зариф считает деятельность США в Сирии "экономическим терроризмом".

Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию. Об этом чиновник рассказал во время встречи с Сергеем Лавровым в Москве. Мохаммад Джавад Зариф считает, что Америка продолжает оказывать экономическое воздействие на Сирию.

Мы обеспокоены политическим и экономическим развитием ситуации в Сирии и попытками США оказать давление, которое оказывает влияние на простых людей Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана

По словам главы МИД Ирана, Америке не удастся достигнуть дестабилизации обстановки в Сирии. Он добавил, что ситуация осложнилась новыми санкциями со стороны США. Речь идет о законе "Цезарь", который затрагивает большинство экономических сфер в Сирии. Ограничения введены в отношении иностранных компаний, физических лиц, которые взаимодействуют с местным правительством.

По словам главы МИД Ирана, действия США можно приравнять к "экономическому терроризму".

Зариф поблагодарил Лаврова за усилия по СВПД.