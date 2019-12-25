Зариф поблагодарил Лаврова за усилия по СВПД

Глава МИД Ирана оценил действия России в поддержании ядерной программы Ирана.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за усилия по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана. Чиновник отметил, что действия РФ позволяют не допустить развала СВПД.

То, что США пытаются сделать сейчас, возмутительно. Я бы хотел вас лично поблагодарить за ваши усилия, за ваши письма генеральному секретарю ООН Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана

Дипломат выразил признательность за работу российским постпредам в Вене и Нью-Йорке, а также заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову. Зариф считает, что их сотрудничество с оставшимися в СВПД странами не привело мир "к полной катастрофе".

Глава МИД Ирана добавил, что США ставят перед собой цель развалить ядерную сделку с другими участниками соглашения.

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания.