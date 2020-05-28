Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде

Кристофер Форд рассказал, что Ирану придется начинать строительство ядерного реактора с нуля.

В американском Госдепартаменте заявили, что Иран вряд ли сможет запустить ядерный реактор в Араке в прежнем виде. Об этом журналистам во время брифинга рассказал заместитель государственного секретаря США по вопросам нераспространения ядерного оружия Кристофер Форд. Специалист усомнился в способностях Ирана работать с реактором в Араке в прежнем виде ради производства оружейного плутония.

На сегодня возвращение к прежнему проекту займет у них какое-то количество лет и большое количество денег, которых у них сейчас нет Кристофер Форд, представитель Госдепартамента США

Форд отметил, что Америка не знает о том, есть ли в Ирана собственная научная база для того, чтобы запустить проект ядерного реактора своими силами. Американец заявил, что слухи о возрождении Ираном проекта пришли "извне". Он напомнил, что Тегеран "не очень продвинулся" в строительстве объекта еще на момент заключения сделки а сейчас власти еще меньше готовы к реализации плана.

Каландр ядра корпуса реактора в рамках проекта реконфигурации был извлечен и залит бетоном. Так что им придется начинать с нуля Кристофер Форд, представитель Госдепартамента США

Форд заметил, что ИРан очень "дозировано" наращивает свои ядерные возможности. Однако стране не захочется вступать в гонку с Европой, РФ и Китаем.

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Видео: Youtube/ Persian_boy