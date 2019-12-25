Sohu: ядерное оружие у границ России превратит Польшу в руины

Китайские журналисты рассказали о "хаотичной и недальновидной" политике Варшавы.

Sohu: ядерные игры у российских границ превратят Польшу в руины. Об этом сообщили китайские журналисты в авторском материале. Перевод публикации приводят представители "ПолитРоссии".

Если США развернут в Польше ядерные установки, то это будет равносильно тому, как если бы США приставили нож к горлу России авторы Sohu

В издании рассказали, что в последнее время Варшава демонстрирует благосклонность к Вашингтону. Польша согласилась разместить американский ядерный арсенал на собственной территории. По мнению китайских экспертов, подобная тактика может привести страну к проблемам с Россией. В КНР уверены, что РФ захочет предпринять меры в ответ на "игру Польши с огнем". Автор публикации предполагает, что именно Польша может стать первым государством, которое примет на себя ядерный удар. В Sohu заметили, что Польша считается самой бедной страной Европы. По мнению журналистов, политика страны всегда отличалась "недальновидностью и хаотичностью".

Напомним, что глава МИД Польши Яцек Чамутович объявил о том, что страна собирается разместить ядерное вооружение и американские войска в интересах защиты Европы. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер уверена, что Варшава может разместить у себя ядерное оружие, если власти ФРГ решат сократить собственный арсенал.

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