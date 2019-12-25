Польша разрывает контракт на транзит газа с Россией. Нынешний контракт истекает 17 мая. О решении польской стороны не продлевать сотрудничество с российской компанией рассказал пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов.
По его словам, поставки газа по магистрали "Ямал-Европа" будут продолжаться точно, но пока неизвестно, на каких условиях.
Теперь "Газпрому" для транзита газа в Европу придётся бронировать на аукционе транзитные мощности у оператора Gaz-System.
Накануне он рассказал, что у него уже забронировано 80% мощностей, но названий поставщиков не сообщил.
Ранее в Польше рассказали, что "Газпром" согласился снизить цену на газ.
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