Российская компания пересмотрит суммы выставленных ранее счетов.

В Польше рассказали, что "Газпром" согласился снизить цену на газ. Заявление сделала польская компания PGNiG.

Отмечается, что российская компания пошла на этот шаг после решения Стокгольмского Арбитражного суда. "Газпром" принимает ценовые условия, которые перечислены в вердикте.

Также PGNiG заявила, что российская компания пересмотрит суммы выставленных ранее счетов.

Ранее Польша решила арестовать активы "Северного потока-2". Януш Ковальский уверен, что Варшаве нужно отказаться от уступок в отношении "Газпрома". Польша намерена получить с компании шесть миллиардов злотых (около 1,5 млрд долларов). Эта выплата причитается государству согласно Ямальскому контракту. Иностранцы "имеют юридические инструменты", чтобы взыскать с России средства.

Видео: Youtube/PGNiG