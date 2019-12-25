Варшава пытается добиться от "Газпрома" выплаты в 1,5 млрд долларов.

Польша решила арестовать активы "Северного потока-2". Об этом журналистам Wprost рассказал заместитель министра государственных активов Януш Ковальский. Чиновник заявил, что власти страны готовы арестовать активы проекта ради того, чтобы затормозить процесс строительства российского газопровода.

Януш Ковальский уверен, что Варшаве нужно отказаться от уступок в отношении "Газпрома". Польша намерена получить с компании шесть миллиардов злотых (около 1,5 млрд долларов). Эта выплата причитается государству согласно Ямальскому контракту. Иностранцы "имеют юридические инструменты", чтобы взыскать с России средства.

Ранее "Газпром" заявил, что на данный момент изучают вынесенное постановление Стокгольмского арбитража. В связи с этим находят преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

Напомним, что Суд Стокгольма обязал "Газпром" выплатить 1,5 млрд долларов. Истцом выступала компания PGNiG. Специалисты оказались недовольны изменением формулы цены рамках действующего соглашения, а также в связи с котировками газа на европейском рынке. В иске речь шла о поставках, которые российская компания делала в период с 1 января 2014 года.

Способное достроить "Северный поток-2" судно снова сменило курс.