WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В США задумались над проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным СМИ, члены ведомств, отвечающих за нацбезопасность страны, вступили в спор относительно вопросов ядерных испытаний. Одна сторона считает, что данный шаг позволит США взять контроль в переговорах с РФ о вооружении, куда Америка также хочет привлечь Китай. Другая сторона выразила обеспокоенность тем, что испытания могут подать пример другим странам с ядерным оружием и возобновить гонку вооружений.

Один источник The Washington Post сообщил газете, что договоренность о проведении испытания пока достигнута не была. Другой сказал, что США будут искать другой способ ответа на угрозы, которые, как считают чиновники, исходит от РФ и Китая.