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WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
Сегодня, 18:04
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Rybka123

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

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В США задумались над проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным СМИ, члены ведомств, отвечающих за нацбезопасность страны, вступили в спор относительно вопросов ядерных испытаний. Одна сторона считает, что данный шаг позволит США взять контроль в переговорах с РФ о вооружении, куда Америка также хочет привлечь Китай. Другая сторона выразила обеспокоенность тем, что испытания могут подать пример другим странам с ядерным оружием и возобновить гонку вооружений. 

Один источник The Washington Post сообщил газете, что договоренность о проведении испытания пока достигнута не была. Другой сказал, что США будут искать другой способ ответа на угрозы, которые, как считают чиновники, исходит от РФ и Китая. 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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