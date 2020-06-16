Видеоконференция состоится раньше, чем заседание конституционного комитета Сирии.

Сергей Лавров рассказал, когда может пройти саммит "астанинской тройки". Об этом глава российского МИД заявил во время рабочей встречи с иранским коллегой. В Москве считают, что видеоконференция лидеров "астанинской тройки" состоится до проведения заседания конституционного комитета Сирии. Последний соберется в августе 2020 года.

Можно вполне утверждать о возможности проведения видеоконференции трех лидеров до того, как специальный посланник генерального секретаря ООН соберет редакционную комиссию Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что обсуждения в "астанинском формате" вооруженного конфликта в Сирии стартовали в Нур-Султане в 2017 году. Последний раунд конституционного комитета в Женеве проводился в ноябре 2019 года. Заседания малой группы пришлось отменить из-за разногласий между сторонами.

США выступили против астанинского формата урегулирования в Сирии.

Видео: МИД России