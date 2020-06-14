Основной темой переговоров должна была стать ситуация в Ливии.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию. Об этом сообщает МИД России.

Известно, что на встрече планировалось обсудить ситуацию в Ливии. В настоящий момент, представители двух стран работают над урегулирование конфликтов и скорейшим согласованием прекращения огня.

Отмечается, что новую дату встречи объявят дополнительно.

Ранее мы сообщали о том, что комитет Госконтроля Белоруссии сообщил о признаниях в деле Белгазпромбанка.

Видео:Ministry of Foreign Affairs of Russia