В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Комитет Госконтроля Белоруссии сообщил о признаниях в деле Белгазпромбанка. Об этом в интервью РБК сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
Ведомство провело обыск в головном офисе банка в Минске 11 июня. В ходе следствия были изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. Позже службы задержали ряд топ-менеджеров и руководителей кредитной организации.
Напомним, что Белгазпромбанк функционировал в Минске с 1990 года.
Ранее мы сообщали о том, что Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля.
Видео:Телеканал ОНТ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все