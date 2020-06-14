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Комитет Госконтроля Белоруссии сообщил о признаниях в деле Белгазпромбанка

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Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Комитет Госконтроля Белоруссии сообщил о признаниях в деле Белгазпромбанка. Об этом в интервью РБК сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Ведомство провело обыск в головном офисе банка в Минске 11 июня. В ходе следствия были изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. Позже службы задержали ряд топ-менеджеров и руководителей кредитной организации.

Напомним, что Белгазпромбанк функционировал в Минске с 1990 года.

Ранее мы сообщали о том, что Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля.

Видео:Телеканал ОНТ

Теги: белоруссия, минск, мировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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