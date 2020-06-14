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Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля

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В Минске существование задолженности отрицают.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля. Причина — скандал с "Белгазпромбанком", где власти инициировали возбуждение уголовного дела.

Также отношения между Москвой и Минском осложнили задолженность второй стороны. При этом Лукашенко отрицает наличие долга по голубому топливу от России.

В Газпроме же утверждают, что задолженность страны уже превысила 165 млн долларов.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних проиндексируют выплаты.

Видео:Заседание Высшего Евразийского экономического совета/YouTube

Теги: белоруссия, мировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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