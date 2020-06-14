Госдума приняла этот закон в марте.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что с 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних проиндексируют выплаты. Соответствующий закон приняли ещё в марте.

Согласно документу, соответствующая категория россиян получит порядка трех-четырех тысяч рублей.

Напоним, что инициатива принадлежит спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, лидеру фракции "Единая Россия" Сергею Неверову и первому зампреду фракции Андрею Исаеву.

Документы по законопроекту подготовят к 15 июля.

Ранее мы сообщали о том, что Жириновский предложил установить зарплатный стандарт.

Видео:kremlin.ru