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С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних проиндексируют выплаты

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Госдума приняла этот закон в марте.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что с 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних проиндексируют выплаты. Соответствующий закон приняли ещё в марте. 

Согласно документу, соответствующая категория россиян получит порядка трех-четырех тысяч рублей.

Напоним, что инициатива принадлежит спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, лидеру фракции "Единая Россия" Сергею Неверову и первому зампреду фракции Андрею Исаеву.

Документы по законопроекту подготовят к 15 июля. 

Ранее мы сообщали о том, что Жириновский предложил установить зарплатный стандарт.

Видео:kremlin.ru

Теги: новости россии, общество, пенсии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Общество,

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