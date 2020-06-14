Политик обратил внимание на рост недовольства высокими зарплатами в коммерческих структурах.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Жириновский предложил установить зарплатный стандарт. Об этом лидер ЛДПР написал в своем телеграм-канале.

По словам Жировновского, среди россиян растет недовольство ростом зарплат в коммерческих структурах и госкорпорациях. Он отметил, что сейчас минимальная зарплата составляет около 30 тысяч в месяц, что равняется тысяче в день. А некоторые получают в месяц 700 тысяч.

Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч Жириновский, лидер ЛДПР

Лидер ЛДПР заявил, что минимальная оплата труда должна составлять около 70 тысяч рублей. Он намерен ввести единый налог на сверхприбыль.

Ранее мы сообщали о том, что 49 регионов России начали снимать ограничения из-за коронавируса.

Видео:Вконтакте / Владимир Жириновский