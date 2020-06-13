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49 регионов России начали снимать ограничения из-за коронавируса

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Более половины регионов России находятся на этапе снятия ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, на первый этап снятия ограничений вышли 43 региона. Еще шесть находятся уже на втором этапе. А все остальные субъекты пока стремятся к первому этапу снятия ограничительных мер.

За последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 520 129 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.

На брифинге Голикова также назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса.

Видео: Брифинг Татьяны Голиковой

Теги: коронавирус, ограничения
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости России,

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