Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса

Самое большое число смертей от COVID-19 в России в апреле было зафиксировано в Центральном федеральном округе.

На первом месте по смертности от "ковида" в апреле этого года с отрывом стоят Москва и Московская область.

Далее идут Владимирская, Брянская, Смоленская и Калужская области.

Об этом на брифинге заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.



На втором месте находится Северо-Западный федеральный округ. Там главные регионы с самой высокой смертностью от COVID-19 — Санкт-Петербург и Республика Коми.

Всего с начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса, 6829 человек умерли.

Ранее в ВОЗ заявили, что не имеют претензий к статистике смертности из-за COVID-19 в России.

Видео: government.ru