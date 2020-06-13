Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса

На первом месте по смертности от "ковида" в апреле этого года с отрывом стоят Москва и Московская область.
Далее идут Владимирская, Брянская, Смоленская и Калужская области.
Об этом на брифинге заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
На втором месте находится Северо-Западный федеральный округ. Там главные регионы с самой высокой смертностью от COVID-19 — Санкт-Петербург и Республика Коми.
Всего с начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса, 6829 человек умерли.
Ранее в ВОЗ заявили, что не имеют претензий к статистике смертности из-за COVID-19 в России.
Видео: government.ru
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