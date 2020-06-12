Для подсчёта заболевших Россия пользуется методикой ВОЗ.

ВОЗ не имеет претензий к статистике смертности из-за COVID-19 в России. Об этом рассказала официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что огромные возможности тестирования в России помогли очертить картину происходящего с вирусом в стране, что помогло понять ситуацию. Вуйнович считает, что официальная статистика в РФ отражает реальную ситуацию с пандемией.

По её словам, для подсчёта заболевших Россия пользуется методикой ВОЗ. Также в стране практикуется вскрытие тел погибших — это помогает адекватно оценить ситуацию с заболеваемостью, установить причину смерти.

Ранее в ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России. Мнением по этому вопросу поделился директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Вуйнович же заметила, что он не статистик и не имеет в этом вопросе экспертного мнения, поэтому высказывал сугубо свой личный взгляд.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)