Развитие эпидемии в России шло по схожему сценарию, который наблюдался в других европейских странах.

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России. Мнением по этому вопросу поделился директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, в России смертность от COVID-19 намного ниже, чем в других странах, куда пришла эпидемия. Райан отметил, что среди возможных причин этого явления может быть большой охват тестирования.

Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность. Майкл Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям

Он отметил, что довольно важно, чтобы РФ оценила сертификацию на смерть от новой коронавирусной инфекции и убедилась, что всё делается должным образом. Райан подчеркнул, что развитие эпидемии в России шло по схожему сценарию, который наблюдался в других европейских странах.

Ранее в ВОЗ назвали период максимальной "заразности" коронавируса.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)