В ВОЗ назвали период максимальной "заразности" коронавируса

Назван период максимальной "заразности" коронавируса. Об этом журналистам во время брифинга рассказала эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове.
Специалист пояснила, что инфицированные COVID-19 распространяют его наиболее активно в первые дни после заражения. Об этом свидетельствуют данные, полученные ВОЗ в ходе исследования заболевания.
Мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания
Мария Ван Керхове, эпидемиолог ВОЗ
Медик отметила, что по результатам работы в Германии и США ученые считают, что пациенты с легкими и умеренными симптомами коронавируса могут заражать других людей 8-9 дней с начала болезни. При тяжелой форме протекания коронавируса пациенты остаются "заразными" гораздо дольше.
ВОЗ обратилась к москвичам после отмены самоизоляции.
Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)
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