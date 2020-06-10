В ВОЗ назвали период максимальной "заразности" коронавируса

Мария Ван Керхове раскрыла информацию о сроках возможного заражения новых людей пациентом с COVID-19.

Назван период максимальной "заразности" коронавируса. Об этом журналистам во время брифинга рассказала эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове.

Специалист пояснила, что инфицированные COVID-19 распространяют его наиболее активно в первые дни после заражения. Об этом свидетельствуют данные, полученные ВОЗ в ходе исследования заболевания.

Мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания Мария Ван Керхове, эпидемиолог ВОЗ

Медик отметила, что по результатам работы в Германии и США ученые считают, что пациенты с легкими и умеренными симптомами коронавируса могут заражать других людей 8-9 дней с начала болезни. При тяжелой форме протекания коронавируса пациенты остаются "заразными" гораздо дольше.

ВОЗ обратилась к москвичам после отмены самоизоляции.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)