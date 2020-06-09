ВОЗ обратилась к москвичам после отмены самоизоляции

Мелита Вуйнович призвала москвичей не отказываться от антисептиков и мытья рук.

ВОЗ обратилась к москвичам после отмены режима самоизоляции. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. По словам эксперта, жителям столицы следует продолжать заботиться о собственном здоровье. Для этого нужно как можно чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Об этом Вуйнович попросила москвичей.

Мелита Вуйнович напомнила, что в Москве и по России наблюдается сокращение случаев заражения COVID-19 не благодаря естественному развитию эпидемии, а из-за жестких правительственных мер по самоизоляции населения. Специалист считает, что сейчас медикам следует обратить внимание на выявление и проверки всех подозрительных случаев, а также активно лечить пациентов с коронавирусом.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве отменен с 9 июня.

В ВОЗ рассказали о последствиях отказа россиян от прививок против COVID-19.

Видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe