В ВОЗ рассказали о последствиях отказа россиян от прививок против COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о последствиях отказа россиян от прививок против COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович. Эксперт пояснила журналистам, что отказ граждан РФ от вакцинации против коронавируса может иметь опасные последствия. В частности, это "обратит вспять" прогресс в борьбе с другими заболеваниями.
Скептические настроения отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ
ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России.
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