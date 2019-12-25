В ВОЗ рассказали о последствиях отказа россиян от прививок против COVID-19

Мелита Вуйнович призывает россиян вакцинироваться от коронавируса, когда препарат появится в стране.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о последствиях отказа россиян от прививок против COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович. Эксперт пояснила журналистам, что отказ граждан РФ от вакцинации против коронавируса может иметь опасные последствия. В частности, это "обратит вспять" прогресс в борьбе с другими заболеваниями.

Скептические настроения отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ

ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России.