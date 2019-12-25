В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире

Мелита Вуйнович призывает граждан РФ не забывать об угрозе заражения.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире. Об этом рассказала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович во время эфира для телеканала "Россия 24". Специалист считает, что правительству страны не следует необдуманно смягчать карантинные условия для населения. Вуйнович призвала местных жителей к пониманию того, что на данный момент опасность от заражения COVID-19 еще не прошла.

Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

По словам Мелиты Вуйнович, если ситуация с эпидемией коронавируса в РФ выйдет из-под контроля, то для государства это будет означать резкий рост смертности населения. Эксперт напомнила, что страны должны заниматься "спринтом" в сложившейся эпидемиологической обстановке. Она призвала мировые правительства "бежать вместе в знак солидарности".

В ВОЗ добавили, что победить коронавирус у общества не получится, пока инфекция не захватит все уголки мира.

ВОЗ: за сутки в мире выявили рекордное количество заражений коронавирусом.

Видео: Youtube/ Научная Россия